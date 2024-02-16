"Yavuklum" diye seviyor! Kızılcık'ın laik Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın gizli aşkına bakın... Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakteriyle öne çıkan Evrim Alasya'nın aşk hayatı kameralardan uzak. Ancak uzun yıllardır süren bir ilişkisi var. Sevgilisi onu "yavuklum" diye seviyor...

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Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Evrim Alasya, aslen de İzmirlidir.

Bir İstanbul Masalı, Ihlamurlar Altında, Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarla yıldızını parlatan Evrim Alasya, kariyerini devam ettiriyor.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti ile gündemde olan Alasya, "Kıvılcım" karakterini canlandırıyor.

44 yaşındaki Evrim Alasya'nın özel hayatı ise adeta kapalı bir kutu.

Magazinden uzak bir hayat süren ünlü oyuncu, bekar ancak kalbi dolu.

İşte Evrim Alasya'nın sır gibi sakladığı aşkı...

Evrim Alasya'nın "yavuklusu"

2012 yılından beri birlikte oldukları tahmin edilen Evrim Alasya-Bülent Özer çifti, aşkını oldukça gizli tutuyor.

Son olarak Evrim Alasya, "Benim evliliğe giden bir ilişkim var" demişti ama yine de magazin gündemindeki dedikodular kesilmeyince sevgilisi Bülent Özer ortaya çıkmıştı.

Özer, Alasya için "Seninle gurur duyuyorum. Yavuklum benim, bizi bilen bilir, gerisi boş. Aşkın en güzel halisin. Seni seviyorum!" notunu yazmıştı.

Çiftin ilişkisindeki son durum ise henüz bilinmiyor.