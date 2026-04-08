Yeraltı'na flaş transfer: "Cengiz" intikama gün sayıyor...

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan'ın paylaştığı "Yeraltı" dizisi, çarşamba akşamları yayınlanıyor.

Kadrosunda dikkat çeken isimler ve karakterler yer alan yapım, ilgi görüyor.

Son olarak Pınar karakterini canlandıran Ekin Aksoy diziye veda etmişti.

Hikayenin heyecanı tam gaz devam ederken yeni bir isim kadroya eklendi.

CENGİZ GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Murat Göçmez, fenomen dizi “Yeraltı”na geliyor.

11. bölümde Cengiz rolüyle dizide yer alacak olan Göçmez, konuk oyuncu olarak yeni bir intikam hikâyesinde boy gösterecek.