Yıllar geçti ama izleri kaldı… Hafızalara kazınan efsane Karadeniz dizileri

Türkiye televizyon tarihinde Karadeniz dizisi denince genellikle sert rüzgarların estiği yaylalar, hırçın deniz, taş duvarlı eski evler, güçlü karakterler, gelenek-görev çatışmaları ve yoğun dramatik hikayeler akla gelir.

hem doğallığı hem de coğrafyanın ruhunu ekrana taşıyınca, Karadeniz dizileri izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edindi.

Bu gelenek içinde, dönemine damgasını vuran ve yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen birçok yapım yer aldı.

Aşağıda ekranlara damga vuran Karadeniz dizilerini ve neden hala hatırlandıklarını derledik:

SEN ANLAT KARADENİZ (2018)

İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolü paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, Türkiye’de Karadeniz temalı dizilere yeniden popülerlik kazandıran yapım oldu.

Nefes’in şiddet dolu evliliğinden kaçışı ve Tahir'le yollarının kesişmesi üzerinden ilerleyen dramatik hikayesi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı.

Hırçın Karadeniz doğası, yöre kültürü ve kadın şiddeti temasıyla geniş kitlelerden büyük ilgi gördü.

Fırtına (2016)

Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan ve Karadeniz’de geçen bir aşk hikayesini konu alan dizi, en çok sevilenlerden biri oldu. Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Murat Yıldırım, Sümeyra Koç gibi usta isimler yer aldı.

Yayla sahneleri, Karadeniz şivesi, aileler arası çatışmalar ve romantik temasıyla unutulmaz yapımlar arasında yer aldı.

Gülbeyaz (2002)

Başrollerinde Şevval Sam ve Nejat İşler’in yer aldığı Karadeniz dizilerinin öncüsü sayılan Gülbeyaz, iki farklı dünyanın insanı olan Gülbeyaz ve Cem’in imkansız aşkını anlatıyor.

O yıllarda kült haline gelen yapım, müzikleri, karakterleri ve Karadeniz atmosferiyle günümüzde bile nostaljik bir klasik olarak anılıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2019)

Daha renkli ve eğlenceli bir tona sahip olan Kuzey Yıldızı, Karadeniz’in sıcak kültürünü komedi unsurlarıyla harmanladı.

Çocukluk aşkı Kuzey ile Yıldız’ın yıllar sonra yeniden birleşme sürecini anlatırken, mizahi dili ve doğal çekim mekanlarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Dizinin başrollerini İsmail Demirci ve Aslıhan Güner paylaştı.

Sevdaluk (2013)

Karadeniz’in kırsal yaşamını eğlenceli ve samimi şekilde anlatan Sevdaluk, güçlü oyuncu kadrosu ile öne çıkan bir yapımdı. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Demet Akbağ yer aldı.

Mizahla harmanlanmış bölge kültürü, sıcak aile ilişkileri ve hafif dram dokusu sayesinde keyifli bir anlatı sundu. Dizi, Karadeniz doğasını geniş kitlelere tanıtan yapımlardan biri oldu.