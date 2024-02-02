Zeynep Sever Demirel dantelli eteğini giydi sosyal medya yangın yerine döndü! Aman Volkan görmesin… Volkan Demirel’in tescilli güzel eşi Zeynep Sever Demirel’den ortalığı kasıp kavuracak pozlar geldi. Tescilli güzel, dantelli eteğiyle görenleri eritti. İşte, Zeynep Sever Demirel’in o pozları…

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2009 yılında Belçika’da düzenlenen Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Sever Demirel yarışmanın ardından 2010 yılından Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel’le dünya evine girdi.

Volkan Demirel ile mutlu bir evlilik sürdüren Zeynep Sever Demirel güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Demirel çiftinin güzelliklerini annelerinden alan iki kızları var.

Tescilli güzel Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz günlerde Dubai’ye tatile gitmişti. Dubai tatilinden kareler paylaşmayı ihmal etmeyen Demirel sosyal medyayı yıkıp geçti.

Volkan kıskanmasında ne yapsın…

İddialı sosyal medya pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Demirel’in dantelli eteği ile verdiği pozlar gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip olan Zeynep Sever Demirel bir kez daha güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

İşte o pozlar…