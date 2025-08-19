Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor? Büyük para ödülü belli oldu!

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Hafta içi hergün ekranlara gelen programda 5 yarışmacı bulunuyor. Her gün bir yarışmacı evinde misafirlerini ağırlayarak hünerlerini sergiliyor.

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada her gün bir yarışmacı misafirlerine en lezzetli yemekleri hazırlayarak yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı almaya çalışıyor.

Geçtiğimiz sezon haftanın kazananı 150 bin liralık ödülün sahibi olurken yeni sezon öncesi bu ödülün artırıldığı açıklandı.

İşte programın başlayacağı tarih ve yeni para ödülü..

Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmazken programın Eylül ayının başında başlaması bekleniyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz ödül ne kadar?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni sezonunda haftanın kazananı 200 bin liralık ödülün sahibi olacak.