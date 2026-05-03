Mehmet Akif Üstündağ'ın Türk finaline yorumu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, iki Türk takımının Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TVF Başkanı Üstündağ, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KUPAYI ORTADAN İKİYE BÖLECEĞİZ"

Üstündağ, Dörtlü Final organizasyonunda İtalyan rakiplerini eleyerek finale çıkan VakıfBank ve Eczacıbaşı'nı kutladı.

Tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Üstündağ, gülerek "Kupayı ortadan ikiye böleceğiz." dedi.

"CANIGÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

"Türk finalinin oynanması kadar güzel bir şey olamaz. Her iki maç da muhteşemdi." ifadesini kullanan Üstündağ, şöyle devam etti:

“VakıfBank'ın 2-0'dan 3-2 maçı alması, Eczacıbaşı'nın maçın birinci seti dışında hep üstün oyun sergilemesi... muhteşem iki sonuç. Türk finalinin oynanması, işte Türk voleybolunun geldiği nokta. Bugün oynanan iki maçta galip gelen iki Türk takımımızı canıgönülden kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her iki takımı da yalnız bırakmayan taraftara teşekkür ediyorum.”

"ÇOK ANLAMLI VE GURURLU BİR GÜN"

Üstündağ, "Türk voleybolu, Türk sporu adına çok önemli, çok anlamlı ve gururlu bir gün." dedi.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

TVF Başkanı Üstündağ, "Düşünün, taraftarlar birinci maçta VakıfBank formasıyla takımlarını destekledi. İkinci maçta taraftarlar yine aynı VakıfBanklı formalarla Eczacıbaşı'nı destekledi. İşte birleştiricilik burada. Sadece yarın final oynanması değil, biliyorsunuz bu sezon Dünya Kulüpler Şampiyonası'na hiçbir Türk takımı katılamamıştı ama önümüzdeki sezon iki Türk takımıyla da Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı kazandık. Yarın oynanacak Türk finalinden sonra bunu elde edeceğiz. Muhteşem bir olay. Sahada o mücadeleyi veren oyunculara, teknik heyete, yönetime, taraftara herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.