Mehmet Şimşek: Batman Havalimanı'nın yeni konumu, fırsatlar kapısını açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı ilan edilen Batman Havalimanı, yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Batman Havalimanı'na ilişkin kararı değerlendirerek, "Bölgemizin uluslararası ulaşım ağlarıyla bağlantısını güçlendirecek, turizm, ticaret ve lojistik alanlarında yeni fırsatların önünü açacak önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Mehmet Şimşek, mesajında şunları kaydetti:

"Batman Havalimanı'nın uluslararası daimi hava hudut kapısı ilan edilmesi, bölgemizin uluslararası ulaşım ağlarıyla bağlantısını güçlendirecek, turizm, ticaret ve lojistik alanlarında yeni fırsatların önünü açacak önemli bir adımdır.

"BÖLGESEL KALKINMAYI GÜÇLENDİREN POLİTİKALARI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bölgesel kalkınmayı destekleyen, üretim ve ihracat altyapımızı güçlendiren politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

ULUSLARARASI DAİMİ HAVA HUDUT KAPISI

Batman Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 1'inci maddesi uyarınca "uluslararası daimi hava hudut kapısı" statüsü kazanmıştı.