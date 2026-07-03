Mehmet Şimşek: Haziranda ihracat ve ithalat güçlü seyretti

Bugün Türkiye'nin haziran ayı enflasyon ve ihracat verisi paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan oran üzerine sosyal medyadan şu değerlendirmede bulundu:

"Haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalat güçlü seyretti. Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracat dirençli görünümünü sürdürdü. İkinci çeyrekte ihracat yıllık yüzde 10,2 artarken, yıllıklandırılmış ihracat 277,9 milyar dolara ulaştı.

İHRACAT ARTIŞI SINIRLI

İthalat artışı ise yüzde 4,6 ile daha sınırlı gerçekleşti. İhracatta olumlu görünüme rağmen, enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde etkili olacaktır.

Cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz.

EKONOMİNİN ŞOKLARA DAYANIKLIĞI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir."