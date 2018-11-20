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Meksika'da Kızılhaç çalışanlarına saldırı: 4 ölü

Kızılhaç'ın yardım organizasyonu sırasında düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

AA | 20.11.2018 - 03:44..
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Ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde, Kızılhaç çalışanlarının yardım organizasyonu düzenlediği sırada kimliği belirsiz bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

5 KAMYONET VE BİR MİNİBÜSLE GELDİLER

Askeri üniforma giyen saldırganların 5 kamyonet ve bir minibüsle bölgeye giderek, yardımların dağıtıldığı noktada etrafa ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda 3'ü polis bir Kızılhaç yetkilisi olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Polis saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

Meksika'da Kızılhaç çalışanlarına saldırı: 4 ölü

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