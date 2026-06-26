Merih Demiral'dan özür paylaşımı: Hepinizi üzdüğümüzün farkındayız

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki son maçında ev sahibi ABD’yi 3-2 mağlup ederek organizasyona galibiyetle veda etti.

Avustralya ve Paraguay karşısında alınan sonuçlar, Türkiye’nin Dünya Kupası hedeflerine erken nokta koymasına neden oldu.

Turnuvada performansı nedeniyle eleştirilen isimlerden biri de tecrübeli savunma oyuncusu Merih Demiral oldu.

Özellikle ilk Avustralya mağlubiyetinin ardından yaptığı bu gibi durumların Türkiye'de çok abartıldığı minvalindeki açıklamaları büyük tepki toplamıştı.

Demiral bugün turnuvaya veda edilmesinin ardından bir özür mesajı paylaştı.

"HAYALLERİMİZİN ÇOK UZAĞINDA KALDIK"

Demiral mesajında, “Türk milletinin başımızın üstünde yeri var. Bizi alkışlamayı da, eleştirmeyi de en iyi milletimiz bilir. Milletimizin yaptığı her eleştiriyi saygıyla karşılıyor, haklı buluyoruz. Bu turnuvaya büyük hayallerle geldik ancak ne yazık ki hayallerimizin çok uzağında kaldık” ifadelerini kullandı.

Yaşanan hayal kırıklığı için özür dileyen yıldız futbolcu, “Sahada son düdüğe kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyor ve sorumluluğunu alıyoruz. 7’den 70’e hepinizi üzdüğümüzün, beklentilerinizi karşılayamadığımızın farkındayız. Ay-yıldızlı formaya layık olabilmek ve milletimizi yeniden gururlandırabilmek için her zaman daha çok çalışacağız” dedi.