Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 98-87 yendi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel
Büyükçekmece Basketbol: Yiğit Özkan 5, Metin Türen 1, Muhaymin Mustafa 10, Can Kaan Turgut 13, Doğan Şenli 4, Pusica 16, Aybars Varlı 3, Talha Yiğit Aydın, Pipes 14, Ertuğrul Şenol, Mensah 10, Gavrilovic 11
Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 10, Zoriks 18, Miles 18, Badzim 21, Mahir Ağva 11, Emre Tanışan, Mustafa Sami Yılmaz 2, Ömer Can İlyasoğlu 8, Omic 6, Egemen Güven 4, Erbey Kemal Paltacı
1. Periyot: 24-33
Devre: 51-61
3. Periyot: 69-79