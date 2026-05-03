Trabzonspor, Fatih Vatan Spor'u iki golle geçti

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Vatan Spor'u 2-0 yendi.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Trabzonspor ile Fatih Vatan Spor karşı karşıya geldi. 

Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmanın 31. dakikasında, Natalia Oleszkiewicz'ın golüyle bordo-mavili takım 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, maçın 40. dakikasında Natalia Oleszkiewicz'ın ikinci golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

KAZANAN TRABZONSPOR

Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

