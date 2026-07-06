Mersin'de dere kabardı, vadide mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

Mersin'deki Kadıncık Vadisi'nde M.K., H.K., G.K.K., F.T. ile yaşları 18'den küçük olan S.T., E.T. ve F.T. yüzmek amacıyla dereye girdi. Ancak bir süre sonra su seviyesinin yükselmesiyle grup, vadide mahsur kaldı.

Durumun fark edilmesi üzerine yetkililere ihbarda bulunuldu.

KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra dağcılık kurtarma ile su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi koşullarında olay yerine ulaşan ekipler, öncelikle bölgede keşif çalışması yaparak en güvenli tahliye yöntemini belirledi.

HALAT SİSTEMİ KURULARAK TAHLİYE EDİLDİLER

Kurtarma ekipleri, derenin iki yakası arasında halat gererek güvenli geçiş sağlayacak bir hat sistemi oluşturdu.

Kurulan sistem sayesinde mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi tek tek halat yardımıyla dereyi geçerek güvenli alana ulaştırıldı.