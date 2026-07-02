Mersin'de doğum gününde yaşamını yitirdi, nikah günü defnedildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan trajik olay, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kiraz taşıdığı sırada kullandığı tarım aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan Bilal Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğum gününde yaşamını yitiren Şimşek'in, ertesi gün dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Nikâh günü ise cenaze töreni düzenlenen genç adam, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

TARIM ARACI DEVRİLDİ, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Koramşalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Bilal Şimşek, "patpat" olarak bilinen tarım aracıyla kiraz taşıdığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. Taklalar atan aracın altında kalan Şimşek, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATA VEDA ETTİ

Yaşanan acıyı daha da derinleştiren detay ise Bilal Şimşek'in, kazanın meydana geldiği gün doğum gününü kutluyor olması oldu.

Ailesi ve yakınları için sevinçle geçirilmesi beklenen gün, acı haberle yerini büyük bir yasa bıraktı.

NİKÂH MASASI YERİNE CENAZE TÖRENİ

Bilal Şimşek'in, hayatını kaybettiği kazadan bir gün sonra Erdemli Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda Eda Kıllı ile resmi nikâhının kıyılmasının planlandığı öğrenildi.

Ancak düğün hazırlıkları yapan aileler, nikâh günü genç adamı son yolculuğuna uğurlamak zorunda kaldı.

Hastane morgundan alınan cenaze, önce ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Ardından mahalle mezarlığına getirilen Şimşek'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI

Cenaze törenine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, mahalle sakinleri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şimşek'in akrabalarından Ercüment Çağlayanlar, yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Dün doğum günüydü, bugün ise nikâhı olacaktı. Maalesef elim bir kazanın ardından kendisini toprağa verdik." ifadelerini kullandı.

Koramşalı Mahalle Muhtarı Hasan Kurt da mahalle olarak büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, mutlu bir gün beklerken acı bir olayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.