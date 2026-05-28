Mersin'de kaçan keçi, trafiği birbirine kattı

Kurban Bayramı 2. gününde de kaçan kurbanlıklar ve ardından koşan sahiplerinin panik anlarına sahne oluyor.

Mersin'in Tarsus ilçesi de bu panikten nasibini aldı.

TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

İlçedeki Gazipaşa Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, üst geçide çıktı.

Sahibinin kovalayarak yakalamaya çalıştığı keçi, trafikteki araçların arasına girerek sürücülere zor anlar yaşattı.

KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

Trafikte kısa süreli hareketlilik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar da yakalama çalışmalarını meraklı gözlerle takip etti.

Keçiyi yakalamak için sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar uzun süre mücadele verdi.

Bir süre sonra yakalanan keçi, kesimhaneye götürüldü.