Mersin'de kazadan sonra kaçan şahıslar yakalandı
Mersin'de otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YAYA OLARAK KAÇTILAR
Otomobildeki 3 kişi olay yerinde yaya olarak kaçtı.
Polis ekipleri kaçan 3 şahsı kısa sürede yakaladı.
Şahıslar gözaltına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)