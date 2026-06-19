Mersin'de tesettür mayosuyla havuz bölgesine alınmadı: Şikayetçi oldu

28 Şubat zihniyeti hortladı.

Mersin'de yazlık bir sitede, bir kadının tesettür mayosuyla havuz alanına girmesine izin verilmedi.

Görevliler, site yönetimi tarafından alınmış bir karar olduğunu söyledi.

"KILIK KIYAFETİ UYGUN OLMADIĞI GEREKÇESİYLE"

Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Zafer Sitesi'ne tatil için giden 35 yaşındaki tesettürlü A.T. adlı bir kadın, 16 Haziran günü, havuza giren oğluna göz kulak olmak için havuz bölgesine geçmeye çalıştığında "kılık, kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle" havuz görevlileri tarafından engellendi.

Bunun üzerine dairesine giderek tesettür mayosunu giydiğini, bu şekilde alana yeniden girmeyi denediğini söyleyen A.T, bu kez de "kılık ve kıyafetlerinin havuz alanında yasaklı olduğu" gerekçesiyle havuz yetkilileri tarafından kabul edilmediğini söyledi.

YÖNETİM REDDETTİ

A.T., yaşadıklarına ilişkin havuz yönetimiyle görüştüğünü ancak onların da havuza girme talebini reddettiğini aktardı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bunun üzerine yaşananları sosyal medyadan paylaştığı videoda anlatan A.T., devlet yetkililerinden destek istedi.

"'İSTEDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ' DEDİLER"

Normalde İstanbul'da yaşadıklarını, tatil için Mersin'e geldiklerini belirten A.T., yaşadığı mağduriyetle ilgili şunları söyledi:

"Yönetim kurulu kararı ile tesettürlülerin havuz çevresine ve havuzun içerisine giremeyeceğine dair bir karar aldıklarını söyledi ve ben bu durumda anayasal haklarımın olduğunu, şikayetçi olacağımı söyledim kendilerine, sosyal medyada paylaşacağımı da söyledim. 'İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz.' denildi bana. Bunun üzerine videoları çekip sosyal medyada paylaştım.

"MAĞDURLAR BANA ULAŞTI"

Aynı sitede bir sürü mağdur ulaştı bana. Ben burada belki bir hafta, belki 10 gün kalacak biriyim. Yazlıkçıyım. Lakin burada 12 ayını geçirecek olan tesettürlü hanım kardeşlerimiz var. Onlara ses olmak istediğim için böyle bir adım attım."

ŞİKAYETÇİ OLDU

Sosyal medya hesabı üzerinden, yayınladığı videoya ve kendisine çokça destek geldiğini aktaran A.T. site yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

A.T., konuya ilişkin emniyet mensuplarına ifadelerini verdiklerini belirterek yaşanan mağduriyetin giderilmesi için hukuki mücadelesini sürdüreceğini ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da (TİHEK) başvuru yapmayı düşündüğünü ifade etti.

"AYRIŞMAYAN KARDEŞÇE YAŞADIĞIMIZ BİR TÜRKİYE DİLİYORUM"

O sitede yaşayan pek çok tesettürlü kadının bulunduğunu ve bu mücadeleyi sadece kendi yaşadığı problem için değil tüm kadınlar için sürdürmek istediğini aktaran A.T., "Kamuoyu oluşması adına bu noktada sosyal medyada desteklerini esirgemeyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Devlet yetkililerimize, yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ayrışmayan ve eşit bir şekilde kardeşçe yaşadığımız bir Türkiye diliyorum." dedi.