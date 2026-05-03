Mersin'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Silifke ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki araç kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu, otomobil sürücüsü Muhammed Saygılı hayatını kaybederken iki kişi yaralandı, tır şoförü gözaltına alındı.
Mersin’in Silifke ilçesinde saat 10.00 sıralarında Silifke-Karaman kara yolu Yeni Çıktı mevkiinde, şoförünün ismi öğrenilemeyen suni gübre yüklü tır ile karşı yönden gelen Muhammed Saygılı’nın kullandığı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Saygılı’nın kazada hayatını kaybettiğini belirledi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Otomobilde yaralanan iki kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Muhammed Saygılı’nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Tır şoförü gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)