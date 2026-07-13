Meteoroloji açıkladı: Yurdun bazı bölgelerinde yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son değerlendirme raporunu paylaştı.

Rapora göre, yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak.

SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

MGM verilerine göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklık tahminlerine göre ise bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Ege'de kuvvetli karayelin etkisiyle sıcaklıklar 34-36 derece bandında hissedilecek.

GÜNEYDOĞU'DA TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERECEK

Güneydoğu Anadolu'da ise hava çok sıcak olacak.

Termometreler Diyarbakır ve Batman'da 42, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ise 41 dereceyi gösterecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporu şöyle:

13 Temmuz Pazartesi:

14 Temmuz Salı:

15 Temmuz Çarşamba:

16 Temmuz Perşembe:

17 Temmuz Cuma:

BAZI İLLERDE BUGÜN HAVA DURUMU

Bugün bazı illerin hava sıcaklığı şöyle:

Kırklareli: 18/30 derece

İstanbul: 20/30 derece

Denizli: 23/37 derece

İzmir: 22/34 derece

Adana: 25/35 derece

Ankara: 18/34 derece

Samsun: 19/29 derece

Erzurum: 15/32 derece

Malatya: 20/36 derece

Kars: 12/28 derece

Diyarbakır: 25/42 derece

Şanlıurfa: 28/41 derece