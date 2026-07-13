Meteoroloji açıkladı: Yurdun bazı bölgelerinde yağış etkili olacak
MGM'nin paylaştığı son verilere göre, Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağış etkili olurken, yurdun genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son değerlendirme raporunu paylaştı.
Rapora göre, yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak.
SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
MGM verilerine göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklık tahminlerine göre ise bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Ege'de kuvvetli karayelin etkisiyle sıcaklıklar 34-36 derece bandında hissedilecek.
GÜNEYDOĞU'DA TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERECEK
Güneydoğu Anadolu'da ise hava çok sıcak olacak.
Termometreler Diyarbakır ve Batman'da 42, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ise 41 dereceyi gösterecek.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporu şöyle:
13 Temmuz Pazartesi:
14 Temmuz Salı:
15 Temmuz Çarşamba:
16 Temmuz Perşembe:
17 Temmuz Cuma:
BAZI İLLERDE BUGÜN HAVA DURUMU
Bugün bazı illerin hava sıcaklığı şöyle:
Kırklareli: 18/30 derece
İstanbul: 20/30 derece
Denizli: 23/37 derece
İzmir: 22/34 derece
Adana: 25/35 derece
Ankara: 18/34 derece
Samsun: 19/29 derece
Erzurum: 15/32 derece
Malatya: 20/36 derece
Kars: 12/28 derece
Diyarbakır: 25/42 derece
Şanlıurfa: 28/41 derece