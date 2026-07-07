MG 07'nin tanıtımında kopya tasarım krizi: Canlı yayın erken bitti

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Otomotiv dünyasında elektrikli araç rekabeti büyürken, yeni tanıtılan MG 07 modeli daha satışa sunulmadan tasarım eleştirileriyle karşılaştı.

Çin'de düzenlenen canlı lansman sırasında izleyicilerin yoğun eleştirileri üzerine şirket yöneticisi yayını yarıda kesmek zorunda kaldı.

CANLI YAYINDA PORSCHE VE XIAOMI GERGİNLİĞİ

Yayına ev sahipliği yapan MG yöneticisi Chen Cui, izleyicilerin aracı Porsche Taycan ve Xiaomi SU7 ile kıyaslaması üzerine zor anlar yaşadı.

Modelin tek bir detayının bile kopyalanmadığını savunan Cui, artan olumsuz yorumların ardından canlı yayını planlanandan önce sonlandırdı.

Eleştirilerin ardından basın toplantısı düzenleyen şirket yönetimi, otomobilin tasarımında başka markaların değil, kendi tarihlerinin referans alındığını açıkladı.

Chen Cui, MG 07'nin özellikle 1965 yılında tanıtılan MGB GT Fastback modelinin modern bir yorumu olduğunu vurguladı.

Uzmanlar ise elektrikli otomobillerdeki bu tasarım benzerliklerinin menzili artırmak adına yapılan ortak aerodinamik çalışmalardan kaynaklandığını belirtiyor.

Alçak ön tasarım, gizli kapı kolları ve eğimli tavan yapısı gibi aerodinamik çözümler, markaların özgün bir kimlik oluşturmasını gün geçtikçe zorlaştırıyor.