MHP Adıyaman il teşkilatı organları feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki değişim rüzgarı esmeye devam ediyor.

Son bir ayda peş peşe gelen il teşkilatlarının fesih haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul milletvekili Semih Yalçın, MHP'nin Adıyaman il teşkilat organlarının ve Merkez ilçe teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54 maddelerinin tanıdığı yetkiyle feshedildiğini duyurdu.

Yalçın açıklamasının devamında yine aynı maddelerin verdiği yetki ile Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atandığını ilan etti.

PEŞ PEŞE FESİH KARARLARI GELDİ

MHP'de son bir ayda birçok ilde değişim yaşandı. Konya, Adana, Manisa gibi büyükşehirlerin de yer aldığı kabuk değişimi kararlarına son olarak Adıyaman parti teşkilatı dahil edildi.

MHP'de bu kez Adana İl Teşkilatı feshedildi