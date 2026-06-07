Milli taekwondoculardan 1 altın, bir bronz

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İtalya'nın başkenti Roma'da Taekwondo Grand Prix'in ikinci gününde müsabakalar devam etti.

MİLLİLERDEN 1 ALTIN, BİR BRONZ

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’na puan veren organizasyonda Türkiye'yi erkekler 68 kiloda temsil eden Berkay Erer altın madalyanın sahibi oldu.

Genç taekwondocu, kısa süre önce elde ettiği Avrupa şampiyonluğunu taçlandırdı.

Kadınlar +67 kiloda mücadele eden Sude Yaren Uzunçavdar da bronz madalya elde ederek önemli organizasyonlardaki madalya başarısını devam ettirdi.