Millwall'u deviren Hull City finale yükseldi

Championship play-off yarı final rövanşında ilk maçın 0-0 sona ermesinin ardından Hull City, deplasmanda Millwall ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 64. dakikasında Mohamed Belloumi ve 79. dakikada Joe Gelhardt'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Hull City, play-off biletini aldı.

PREMIER LİG'E TEK MAÇ KALDI

Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Southampton-Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalan Hull City, her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.