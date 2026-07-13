Milyonları ilgilendiren üç düzenleme Meclis'e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündeminde yeni haftada milyonları ilgilendiren üç düzenleme olacak.

En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi ile 12. Yargı Paketi ve öğrenci affı, Meclis gündemine gelecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 LİRA OLACAK

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Temmuz Salı günü saat 10.00'da toplanacak.

Meclis'teki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar, enflasyon oranında yükseltilirse 23 bin 552 liraya çıkacak.

IBAN MAĞDURLARININ BEKLEDİĞİ DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR

Salı günü mesaisine başlayacak Genel Kurul'da ise 12. Yargı Paketi görüşülecek.

Yargı paketi, IBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor.

Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek.

Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek.

YARGI SÜRELERİ KISALACAK

Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre üç aydan daha uzun olamayacak.

e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek, ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek.

Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.

ÖĞRENCİ AFFI DÜZENLEMESİ

Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak.

Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra dört ay içinde başvuru yapılması gerecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TÖREN VAR

Çarşamba günü ise Meclis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek.

Programlarla şehitler anılacak, darbe girişimine karşı Meclis'te sergilenen direniş ve milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele anlatılacak.

15 Temmuz Anma Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.