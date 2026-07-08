Milyonların kullandığı o vitamin koyun yününden çıkıyormuş!

D vitamini takviyeleri, özellikle kemik sağlığını korumak ve bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.

Ancak birçok kişi, kullandığı D3 vitamininin kaynağının koyun yünü olabileceğini bilmiyor.

Nörolog Dr. Sudhir Kumar, piyasada bulunan D3 vitamini takviyelerinin büyük bölümünün, koyun yününde doğal olarak bulunan lanolin adlı mumsu maddeden üretildiğini söyledi.

Uzman isme göre bu yöntem uzun yıllardır güvenle kullanılıyor ve vitaminin etkinliğini olumsuz yönde etkilemiyor.

Koyun yününden D3 vitamini

The Times of India'ya göre; Üretim süreci, koyunların yününü dış etkenlerden koruyan doğal yağlı tabaka olan lanolinin elde edilmesiyle başlıyor.

Lanolin, koyunlara zarar verilmeden gerçekleştirilen rutin yün kırkımı sonrasında toplanıyor.

Ardından lanolinden 7-dehidrokolesterol adı verilen bileşik ayrıştırılıyor. Bu madde kontrollü ortamda ultraviyole (UV) ışınlarına maruz bırakıldığında, insan vücudunun güneş ışığıyla ürettiği D3 vitaminiyle aynı kimyasal yapıya sahip kolekalsiferole (Vitamin D3) dönüşüyor.

Etkisi kaynağına göre değişmiyor

Dr. Kumar, lanolinden elde edilen D3 vitamininin onlarca yıldır güvenle kullanıldığını belirterek, vitaminin biyolojik etkinliğinin kaynağına bağlı olmadığını vurguladı.

Uzman isme göre vücut, vitaminin nereden elde edildiğine değil, D3 molekülünün kendisine tepki veriyor. Bu nedenle lanolin kaynaklı D3 ile diğer onaylı kaynaklardan üretilen D3 arasında sağlık açısından belirgin bir etkinlik farkı bulunmuyor.

Vegan D3 vitaminleri de bulunuyor

Son yıllarda hayvansal ürün kullanmak istemeyenler için likenlerden (lichen) veya fermantasyon teknolojileriyle üretilen tamamen bitki bazlı D3 vitaminleri de yaygınlaşmaya başladı.