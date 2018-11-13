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Mine Kırıkkanat: Atatürk'e tapıyorum

Mine Kırıkkanat, "Atatürk benim ilahım diyorum. Hiçbir kusurunu görmediğim gibi Atatürk'e artık tapıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 21:40..
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Mine Kırıkkanat: Atatürk'e tapıyorum

Edirne'deki 10 Kasım töreninde bir kadının 'Atatürk ilah değildir' sözü üzerine başlayan tartışmaya Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ta dahil oldu. Kırıkkanat, "Atatürk benim ilahım" açıklamasında bulundu.

"HİÇBİR KUSURUNU GÖRMEDİM"

Mine Kırıkkanat'ın açıklaması şu şekilde:

"10 yıl önce bu kadar Atatürkçü değildim. Şimdi Atatürk benim ilahım diyorum. Hiçbir kusurunu görmediğim gibi Atatürk'e artık tapıyorum. 10 yıl önce tapıyordum demezdim.  Arkadaşlarım da aynı şekilde dediler ki, 'Mine, aynı fikirdeyiz. Çünkü bundan 10 yıl önce biz ilk cumhuriyet döneminin kusurlarını da görüyorduk. Atatürk'ü severdik ama küçük kusurlarını da görürdük. Şimdi ise bir kusur bulana çakacak vaziyetteyiz' Yani artık o kadar kinliyiz."

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