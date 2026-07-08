Minicikti, delikanlı oldu: Çitos Efe'nin son haline bakın
"Çocuktan Al Haberi" programıyla çocuk yaşta ünlenen "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı.
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Bir dönemin fenomen yarışması ‘Çocuktan Al Haberi’ programında sergilediği sempatik tavırlarla hafızalarda “Çitos Efe” olarak yer edinen Efe Koçyiğit, büyüdü.
Sosyal medyada paylaşılan güncel fotoğraflarıyla dikkatleri çeken Efe'nin değişimi gündem oldu.
Çitos Efe’nin son hali sosyal medyada kısa sürede viral olurken, “Çitos Efe şimdi ne yapıyor?”, “Efe Koçyiğit’in son hali” ve “Çitos Efe kaç yaşında?” merak edildi.
Efe'nin çocuk yaşta ünlenmesine bakanlık el atmış ve küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.
Son hali ise ortaya çıktı.
İşte, minik Çitos Efe'nin şimdiki görüntüsü...