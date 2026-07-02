Minimum 18 bin 789 lira belirlendi: Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak zorunlu trafik sigortası azami primlerini yayımladı.

Yeni tarifeye göre zorunlu trafik sigortası primlerine yüzde 4 oranında artış yapıldı.

Böylece yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni fiyatlar yürürlüğe girdi.

İSTANBUL'DA STANDART PRİM 18 BİN 789 LİRA

Yeni tarifeye göre İstanbul'da dördüncü basamakta yer alan bir otomobil sahibinin ödeyeceği zorunlu trafik sigortası primi 18 bin 789 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da en riskli grup olarak kabul edilen sıfırıncı basamaktaki içten yanmalı otomobiller için prim 56 bin 367 liraya çıkarken, en düşük risk grubundaki sekizinci basamak sürücüler 9 bin 395 lira ödeyecek.

Ankara'da sıfırıncı basamak primi 54 bin 772 lira, sekizinci basamak primi ise 9 bin 129 lira olarak açıklandı.

İzmir'de ise en riskli sürücüler için prim 53 bin 177 lira, en düşük risk grubunda bulunanlar için ise 8 bin 863 lira oldu.