Telefon şifrenizi artık kimse kıramayacak: İşte Android 17 ile gelen harika özellik

Google, kullanıcı verilerini güvenle korumak amacıyla yeni işletim sistemi sürümünde kilit ekranı şifre deneme sınırlarına oldukça katı kısıtlamalar getiriyor.

Teknoloji devi, kötü niyetli kişilerin yaygın kombinasyonları veya kişisel bilgileri kullanarak telefonlara sızmasını engelleyecek.

HATALI PIN DENEME SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ

Eski sürümlerde beş yıl içinde 1.800 kez hatalı şifre tahminine izin verilirken, Android 17 ile bu üst sınır tamamen değiştirilerek sadece 20 denemeyle sınırlandırıldı.

Yeni politikaya göre cihazlar ilk dakikada yalnızca altı, 24 saat içinde ise en fazla 12 kez yanlış şifre girilmesine müsaade edecek.

GERÇEK KULLANICILAR İÇİN ÖZEL İSTİSNA

Şifresini gerçekten unutan asıl kullanıcıları korumak isteyen sistem, üst üste girilen aynı yanlış şifreleri toplam deneme sınırına dahil etmeyecek.

Sistem bu tekrarlanan hataları otomatik olarak algılayıp yok sayacak ve ekranda denemenin neden sayılmadığını açıklayan özel bir mesaj gösterecek.

KİLİT EKRANINDA KULLANICI DOSTU DEĞİŞİKLİKLER

Uzun süreli ekran kilitlenmelerinde beliren saniye cinsinden geri sayımlar, artık dakika gibi çok daha anlaşılır zaman birimleriyle kullanıcıya sunulacak.

Ayrıca başka bir cihaz üzerinden hızlıca hesap kurtarma seçeneklerine ulaşılması için kilit ekranına yeni bir kurtarma kısayolu yerleştirilecek.