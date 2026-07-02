Zeynep Sönmez, Filistin'e destek için raketinde karpuz simgesiyle kortlara çıkıyor

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ikinci turunda ABD'li rakibi Claire Liu'ya 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek teklerde organizasyona veda etti.

Sönmez, müsabakanın ardından soruları yanıtladı.

Milli tenisçi Sönmez'e, kortlara raketinde taktığı karpuz tasarımlı titreşim önleyiciyle çıkmasındaki amacın ve vermek istediği mesajın ne olduğu soruldu.

FİLİSTİN BAYRAĞINA İZİN YOK, UKRAYNA'YA VAR!

Sönmez'den soruya ilişkin dikkat çeken bir cevap geldi.

Filistin'e destek olmak için daha önce broş taktığını belirten Sönmez, turnuva yönetiminin artık Filistin temalı broş takmasına izin vermediğini söyledi.

Sönmez, turnuva yönetiminin Ukrayna bayrağına izin vermesine rağmen Filistin bayrağına izin vermediğini de sözlerine ekledi.

YÖNETİMLE TARTIŞTIK: KARPUZ SİMGELİ TİTREŞİM ÖNLEYİCİ TAKIYORUM

Konuyla ilgili Wimbledon yöneticileriyle tartıştıklarını da aktaran Sönmez, artık broş takamadığını bunun yerine raketine 'karpuz simgeli' titreşim önleyici taktığını belirtti.

Sönmez'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

“"Daha önce broş takıyordum. Turnuvalar artık onu takmama izin vermiyor. Ukrayna bayrağına izin veriliyor ama Filistin'e izin verilmiyor diye bu konu hakkında yöneticilerle ufak bir tartışma yaşadık fakat konuşmalarımızın sonucunda kesinlikle izin vermediklerini söylediler. O yüzden broş takamıyorum. Titreşim önleyiciyi takabiliyorum, ona bir şey diyemiyorlar. Ben de o yüzden o karpuz simgesini raketime takıyorum."”

KARPUZ DİLİMİ SİMGESİ

Filistin bayrağı, 1967'deki savaşın ardından Gazze ve Batı Şeria`da yasaklanmıştı. Filistin bayrağını taşıyanlar ya da asanlar birer birer tutuklanıyordu.

Bu yasak Filistin mücadelesi için bir engel değildi. Filistin bayrağının renklerini içinde barındıran karpuz, işte bu noktada devreye girdi.

Filistinliler bayraklarının suç haline gelmesinin ardından karpuz dilimleri taşımaya başladı. Kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil renklerin bir arada olduğu karpuz, direnişin sembolü oldu.