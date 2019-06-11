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Moderatör nedir

Moderatör, haber kuşağını kendi anlatımıyla sunan kişidir.

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23 Haziran'da yapılacak İBB seçimleri öncesinde, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği yayının detayları netleşti.

SON GÜNLERDE EN ÇOK ARANAN KELİMELERDEN

Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya üstlenecek. Bu kararın açıklanmasının ardından internette en çok aranan kelimelerden biri 'moderatör' oldu.

Moderatör nedir

MODERATÖR KİMDİR

Moderatörün Türkçe tam karşılığı yönlendirici, olay yöneticisi olarak biliniyor. Moderatör, genelde programı sürükleyen kişidir ve iki görevi vardır.

İKİ GÖREVİ VARDIR

Moderatörün birinci görevi, haber kuşağını konuğuyla, anlatıcısıyla, kendi anlatımıyla sürüklemek; ikincisi ise bir tartışma programını müzakere etmektir. Ayrıca moderatör, programın sonunda izleyiciye özet çıkarır.

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