İran'ın Donald Trump'a suikast planladığı iddiası

ABD ile İran, haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı sonrası yeniden savaşa döndü.

ABD'nin, İran'a ait askeri hedefleri vurması sonrası İran'dan da Körfez bölgesine misilleme saldırılar geldi.

Orta Doğu'da bir süredir hakim olan barış havası, bu saldırılar sonrası yerini çatışmalara bırakırken ABD basınından konuya dair dikkat çekici bir habere yer verildi.

İSRAİL'DEN İSTİHBARAT

Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, İran'ın Trump'a yönelik yeni suikast planladığını iddia ettiği istihbaratı ABD ile paylaştı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

WSJ'nin ulaştığı İsrail'in Washington Büyükelçiliği, konuya dair yorumda bulunmayı reddederken İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de sorulara dönüş yapmadı.