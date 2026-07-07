Muğla Marmaris'te korkutan yangın

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çamlı Mahallesi'nde korkutan yangın...

Çamlı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle mahalle girişinde yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramasını önledi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

300 METREKARELİK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 300 metrekarelik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere göre yangının enerji nakil hattından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili araştırma sürüyor.