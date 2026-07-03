Muğla'da İngiliz turist dehşet saçtı: Eşini ve çocuklarını darbetti

1 Temmuz akşamı Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'te, bir restoranda korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocukları ile bir restorana gelen yabancı uyruklu bir turist, henüz nedeni belli olmayan bir sebeple sinirlenerek eşine saldırdı.

EŞİNİ YUMRUKLA YERE SERDİ

Annelerini korumaya çalışan çocuklar başarılı olamazken, eşi olduğu iddia edilen adamın darbeleriyle yabancı uyruklu kadın, yere düşerek bayıldı.

ÇEVREDEKİLERE DE SATAŞTI

Yabancı uyruklu kız ve erkek çocuğu da babalarının şiddetine uğrarken adam, kavgayı ayırmak isteyen restorandaki kişilere de sataştı.

BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Saldırgan yabancı uyruklu adam, restoranda bulunan ve kavgayı ayırmaya çalışan kişiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayın taraflarının şikayetçi olup olmadığı öğrenilemezken, kavga sonrası ailenin otellerine geri döndüğü bilgisi edinildi.