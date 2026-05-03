Muğla'da polisten kaçan genç hayatını kaybetti

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Kocabel mevkiinde 16 yaşında olduğu ve ehliyetsiz şekilde motosiklet kullandığı belirlenen E.B., polis ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldı.

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan E.B., ekiplerden kaçmaya çalıştı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

Kısa sürede kovalamacaya dönüşen olayda genç sürücü, motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüye müdahalede bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen E.B. olay yerinde hayatını kaybetti.

AİLESİNİN TEK ÇOCUĞUYDU

Hayatını kaybeden gencin, ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.