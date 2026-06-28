Muhittin Böcek ek ifade verdi: Adaylık için İmamoğlu’na 5 milyon euro verdim

Muhittin Böcek, CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet ağını itiraf etmeye devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025'te gözaltına alınıp tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Bu kapsamda da daha önce ifade veren Böcek, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya gönderdiği paralardan bahsetti.

Böcek, son verdiği ek ifadeyle de Ekrem İmamoğlu'nun aldığı paraları ortaya döktü.

Böcek, İmamoğlu'na adaylık için para verdiğini söyledi.

İMAMOĞLU 15 MİLYON EURO İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre; Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar sırasında Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

"MADDİ KAYNAĞA İHTİYACIM VAR DEDİ"

İstanbul'da otelde Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini anlatan Böcek, balkonda çektirdikleri bir fotoğraf olduğunu da söyledi.

Böcek, ek ifadesinde şöyle dedi;

"Görüşmeye özel kalemim Yasin Yellice tanıklık etmiştir. Hatta görüşmenin ardından otelin balkonunda birlikte fotoğraf çektirmiştik.

Fotoğrafı kendisinin çektiğini ve daha sonra sosyal medya hesabımda paylaştığımı hatırlıyorum. Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu, başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini ve tercihini benden yana kullanacağını ifade etti.

Bu sırada seçim kampanyası için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu, ayrıca ilerleyen dönemde cumhurbaşkanlığı adaylığı planladığını belirterek siyasi yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TALEPLERİNİ KARŞILAMA SÖZÜ VERDİM"

Antalya'nın hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli görevler üstleneceğini, benim de buna hazırlıklı olmam ve destek vermem gerektiğini söyledi.

Benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Taleplerini karşılama sözü verdim.

"5 MİLYON EURO GÖNDERDİM"

Bir kısım şahsi paramla birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostumdan 5 milyon euro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim.

Bu parayla İstanbul'da bir ödeme yapacağımı bildirdim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda kendisi bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti, ayrıca da üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisinde verdi.

Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı, ödeme yapmak istediğin kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalıçarşı'da tahsil edebileceğini söyledi. Anladığım kadarıyla bu havala adı verilen bir sistemdir.

"KALAN PARAYI ZAMAN İÇİNDE HALLEDECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Hatırladığım kadarıyla seçim ofisi olarak kullandığı bir binaya gittim. Burada Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ait bir odada görüştük.

Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede, yanımdaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim.

Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim.

"EKREM TUTUKLANDI, PARAYI VEREMEDİM"

Bu seçimde Antalya’nın çok sayıda ilçesini de kazanacağımı taahhüt ettim. Tüm ilçelerle ilgili çalışmamı da sundum. Bu şekilde yanından ayrıldım. Taahhüt ettiğim paranın kalanını, Ekrem tutuklandığı için gerçekleştirmedim.

Ekrem İmamoğlu ile yaptığım her iki ziyaretimde yanımda mobil özel kalemim Yasin Yellice vardı."

MUHİTTİN BÖCEK HAKKINDA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Öte yandan Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir dosyada alınan ifadeler doğrultusunda yetkisizlik kararıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesi sonucu başlatıldığı belirtildi.

Dolayısıyla söz konusu iddiaların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan farklı bir yargı makamı tarafından yürütülen soruşturma sürecine dayandığı kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edildiği, iddianame ekinde yer alan ve kamuoyuna açık hale gelen ifadelerde Muhittin Böcek’in yeniden adaylık süreciyle bağlantılı olarak çeşitli ödemeler yaptığına dair iddiaların bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu davanın duruşmalarının 9 Mart itibarıyla başladığı bildirildi.

DÖRT AYRI ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Dosya kapsamındaki dört ayrı şüpheli ifadelerinde, Muhittin Böcek’in yeniden aday gösterilme süreciyle bağlantılı olarak CHP Genel Merkezi’ne yönelik yüksek tutarlı ödemeler yapıldığına dair beyanlarda bulunulduğu belirtildi.

Bu beyanların önemli bir kısmının, Muhittin Böcek adına hareket ettiği öne sürülen Gökhan Böcek üzerinden aktarılan bilgilerden oluştuğu ifade edildi.

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