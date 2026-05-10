Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı: İfadesi alınıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı.

Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirildi.

Böcek’in ifade alma işlemleri sürüyor.

OĞLU GÖKHAN BÖCEK DE İTİRAFÇI OLDU

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

BAKAN GÜRLEK "İTİRAFÇI OLMA DURUMU VAR" DEMİŞTİ

18 Mart'ta Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu olduğunu söylemiş ve şunları ifade etmişti:

“Özgür Özel'in birinci amacı burada Asrın Yolsuzluğunu perdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa ilinde bir benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa’da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası.”

ÖZKAN YALIM ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ

Uşak Belediye Başkanı görevindeyken tutuklanan Özkan Yalım’ın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdi. Yalım'ın ifadesinde Özgür Özel'e tahsis ettiği VIP araç ve kongre öncesi verdiği paralarla ilgili de konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka makam aracının VIP’e dönüşüm işlemlerinin İstanbul’da bulunan Dizayn Oto tarafından yapıldığı, bu işlemlerin Uşak Belediyesi tarafından ödendiği beyan edildi.

Yalım, Özgür Özel’in şoförü Mehmet isimli şahıs üzerinden kendisine, “Genel başkanımız Özgür Özel’in kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel’in talimatı olduğunu” ilettiğini söyledi.

Yalım, bu talimat üzerine işlemi kabul ettiğini, iki aracın VIP dönüşüm faturasının Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendiğini, Özgür Özel’in kullanımına tahsisli aracın dönüşümü için 170.000 Euro + KDV ödeme yapıldığını hatırladığını belirtti.

2023 KURULTAYI ÖNCESİ ÖZGÜR ÖZEL'E PARA VERİLMESİ KONUSU

Yalım, 2023 yılı sonunda CHP kurultayı öncesi kongre masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel’e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini beyan etti.

200.000 TL’yi Özgür Özel’in Manisa’daki evinin bahçe duvarına poşet içinde bıraktığını, 1 milyon TL’yi ise Denizli’de CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiği Demirkan isimli şahsa çanta içinde teslim ettiğini söyledi.