Murat Kurum, 20 bin konut kampanyasındaki evlerden birini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde AA Editör Masası'na konuk oldu.

Bakan Kurum, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Burada birçok önemli açıklama yapan Bakan Kurum, vatandaşlara da müjde vermişti.

TOKİ'nin yeni satış kampanyasını duyuran Murat Kurum, 64 ilde satışa çıkacak olan 20 bin konutun örnek evlerinden birisini paylaştı.

"BURADA GÜVEN VAR"

Murat Kurum, X hesabı üzerinden satışa çıkacak olan 20 bin konut projesi kapsamındaki evlerden birini paylaştı.

Murat Kurum'un paylaştığı evin oldukça büyük ve ferah olduğu görüldü.

Kurum paylaşımına, "TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var." notunu düştü.

DETAYLAR DA BELLİ OLDU

TOKİ'nin yeni konut satış kampanyasında detaylar netleşti. Orta gelir grubuna yönelik hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde, yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak.

Konut fiyatlarının 2 milyon 100 bin liradan başladığı projede, vatandaşlara farklı ödeme seçenekleri ve 72 aya kadar vade imkanı sağlanacak. Başvurular 15 Haziran'da alınmaya başlanırken, satış süreci 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı açıklandı.

Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak.

Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

TOKİ'nin 20 bin konutluk kampanyasında il dağılımı belli oldu

İL VE KONUT SAYILARI ERİŞİME AÇILDI

Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti.

Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti.

Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Konut satışları, 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satış işlemleri, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla yapılacak. Vatandaşlar, konutların satış fiyatları ve koşullarına ilişkin bilgileri banka şubelerinden, TOKİ'nin internet sitesinden ve 444 86 54 numaralı hattan öğrenebilecek.

EN FAZLA KONUT BURSA VE ANKARA'DA

Satış rakamlarına göre en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'yı Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya takip ediyor.