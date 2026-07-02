Murat Kurum duyurdu: DOA ile ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajı toplandı

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi, dün tüm Türkiye’de resmi olarak hayata geçti.

DOA sistemi sayesinde içecek ambalajları çöpe atılmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilecek ve yeniden ekonomiye kazandırılacak.

İLK GÜNÜN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ilk günün bilançosuna dair bir paylaşım yaptı.

"İLK GÜNDEN 649 BİN KULLANICIYA ULAŞTIK"

Murat Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık; DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak."

DOA DİJİTAL UYGULAMASINI YÜKLEYEN KULLANICI SAYISI 649 BİN 244'E ULAŞTI

Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre 1 Temmuz'da DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.