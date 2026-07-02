Friedrich Merz, ekonomik reform paketini kamuoyuyla paylaştı

Almanya'da ekonomik problemler devam ediyor.

Bu kapsamda, uzun süredir yeni bir reform paketinin yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz, Berlin'de parti liderleri ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Merz, toplantıya başlarken “Almanya’yı yeniden doğru rotaya sokmak istiyoruz. Bugün ülkemiz için iyi bir gün.” ifadelerini kullandı.

"HASTALIK İZİNLERİNİ ARTIK TOLERE EDEMEYİZ"

Şirketlerdeki yüksek devamsızlık oranlarına dikkati çeken Başbakan Merz, "Kovid-19 salgınından beri fahiş şekilde artan hastalık izinlerini artık tolere edemeyiz." diyerek sağlık raporu uygulamalarının sıkılaştırılacağını bildirdi.

Almanya Başbakanı Merz, Emeklilik Komisyonu’nun tüm reform önerilerinin yıl sonuna kadar yasalaşacağını, sağlık reformunun ise yaz tatili öncesine kadar Federal Meclis ve Federal Konsey’den geçirileceğini duyurdu.

"SÜRECE DAHİL OLUN VE BU REFORMLARDA BİZİ DESTEKLEYİN"

Berlin'de yıllardır tartışma konusu olan büyük gayrimenkul şirketlerinin kamulaştırılması girişimlerine de değinen Merz, çıkarılacak federal yasa ile konut şirketlerinin kamulaştırılmasının tamamen yasaklanacağını açıkladı.

Dünyadaki hızlı değişime ayak uydurmak için "gelecek coşkusu taşımak" gerektiğini belirten Merz, Alman vatandaşlarına seslenerek, "Sürece dahil olun ve bu reformlarda bizi destekleyin. Ülkemiz daha fazlasını yapabilir ve daha fazlasını istiyor." dedi.

DAR VE ORTA GELİRLİ İNSANLARA YÖNELİK DESTEKLER

Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti liderlerinin üzerinde mutabakata vardığı "Ekonomik Büyüme ve İstihdam Programı" kapsamında, dar ve orta gelirlilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Yeni reform paketinin tüm hükümleriyle devreye gireceği 2028 yılı itibarıyla, iki çocuklu ve yıllık toplam vergilendirilebilir geliri 60 bin euro olan çalışan bir ailenin vergi yükü, bugüne kıyasla yıllık 600 eurodan fazla azalacak.

ÇOCUKLU AİLELERE YÖNELİK MUAFİYET

Özellikle çocuklu ailelerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bu muafiyetlerin finansmanı ise "varlık vergisi" ile sağlanacak.

Yeni düzenlemeyle, yıllık geliri 250 bin euronun üzerinde olanlar için vergi oranı yüzde 45, 280 bin euro üzerinde olanlar için ise yüzde 47 olarak uygulanacak.

VERGİ ORANI DÜŞÜYOR

Kısa süreli ve düşük ücretli işler için uygulanan sabit vergi oranı, yüzde 2'den yüzde 5'e yükseltilecek.

Bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen reform listesi kapsamında hükümet, federal bakanlıklardaki personel sayısını dijitalleşme yoluyla azaltmayı planlıyor.

SOSYAL YARDIM

Pakette ayrıca sosyal yardım dolandırıcılığına karşı kapsamlı bir eylem planı da yer alıyor.

Sağlık raporu uygulamaları sıkılaştırılacak. Bu kapsamda, telefonla iş göremezlik raporu alma uygulaması tamamen kaldırılacak.

DOKTOR RAPORU

Mevcut sistemde 4'üncü günden itibaren zorunlu olan doktor raporu, artık hastalığın ilk gününden itibaren zorunlu kılınacak.

Ayrıca ekonomide esnekliği artırmak adına geçici iş sözleşmelerinin kapsamı genişletilecek ve pazar günleri mağazaların daha uzun süre açık kalmasına izin verilecek.