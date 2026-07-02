İran ordusu: ABD'nin Hürmüz'e müdahalesi halinde kararlılıkla karşılık verilecek

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ediyor.

Hürmüz Boğazı ile ilgili karşılıklı açıklamalar geliyor.

"HÜRMÜZ'E MÜDAHALE OLURSA KARŞILIK VERECEĞİZ"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın "güvenlik işlerine" yönelik veya "düzeni bozucu" herhangi bir müdahalesi olması halinde kararlılıkla karşılık vereceklerini duyurdu.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ile istikrarının korunmasının İran Silahlı Kuvvetleri’nin "kırmızı çizgisi" olduğu ifade edilen açıklamada, ABD'ye ait insanlı ve insansız savaş uçaklarının Hürmüz Boğazı üzerindeki varlığını sürdürmesinin, bölgesel güvenliği tehlikeye atacağı belirtildi.

"TANKERLER İRAN'IN BELİRLEDİĞİ ROTALARI KULLANMALI"

Açıklamada, ayrıca tüm petrol tankerleri ile ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için İran tarafından belirlenen rotaları kullanmakla yükümlü olduğu vurgusu yer aldı.

Bu güzergahlara uyulmaması veya seyir protokollerinin ihlal edilmesi halinde silahlı kuvvetlerin derhal ve kararlı şekilde karşılık vereceği, bu durumun ihlalde bulunan gemilerin güvenliğini tehlikeye atacağı kaydedildi.

"HİÇBİR TEDBİRDEN KAÇINMAYACAĞIZ"

Karargahtan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenlik haklarını koruma konusunda, ABD ordusu ve onun destekçileri tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü ihlal ve saldırıyı bertaraf etmek için gerekli gördüğü hiçbir tedbirden kaçınmayacaktır."

AÇIKLAMA CENTCOM TOPLANTISININ ARDINDAN GELDİ

Açıklama, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Bahreyn'in başkenti Manama'da bölgedeki 11 ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin katılımıyla düzenlediği güvenlik toplantısının ardından geldi.

CENTCOM, dün, Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla bölgesel güvenlik toplantısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımların ele alındığı bildirilmişti.