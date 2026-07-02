Murat Kurum duyurdu: Umman ile iş birliği anlaşması imzalandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, uluslararası temaslarını sürdürüyor.

2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

UMMANLI BAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Murat Kurum, bugün Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Dr. Khalfan Al Shueili'yi makamında kabul etti.

Görüşmeyi X hesabından duyuran Murat Kurum, Shueili ile şehircilik, konut ve dirençli şehirler üzerine konuştuklarını söyledi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Shueili, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası deprem konutlarının yapılmasıyla ilgili çalışmaları inceledi.

İki bakan, Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

"ŞEHİRCİLİK VİZYONUMUZA KATKI SUNACAK"

Bakan Kurum, anlaşma ile ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek bu iş birliğinin, somut projelere ve sürdürülebilir şehircilik vizyonumuza önemli katkılar sunacağına inanıyorum."