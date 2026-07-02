Valilik duyurdu: Amasya'da ormanlık alanlara girişlere yasak

Yaz ayına girilmesi ile beraber havalar ısındı.

Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların dikkatsizliği ve sıcak nedeniyle yurdun birçok noktasında orman yangınları yaşandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve valilikler bu doğrultuda yaşanan yangın vakalarının önüne geçmek için bazı tedbirleri duyurmaya başladı.

AMASYA'DA ORMANLIK ALANA GİRİŞLER YASAKLANDI

Amasya Valiliği, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişleri 31 Ekim'e kadar yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı önlem amacıyla yeni kararlar alındığı ifade edildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bu kapsamda, mesire alanları dışında ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, kamp ve piknik yapmanın, mangal ve semaver yakmanın yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İlimiz genelinde anız ve bahçe artıklarının toplanarak yakılması yasaklanmıştır.



İzin verilen tesis ve günübirlik kullanım alanlarında 31 Ekim'e kadar ateşli piknik yapılmasına, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu ve ateşli silah gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.”