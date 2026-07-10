Murat Kurum’dan Rusya’da COP31 diplomasisi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yoğun mesaisine Rusya'da devam ediyor.

Murat Kurum, bu kapsamda Moskova'da İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı İrek Fayzullin ve Rusya İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE VE RUSYA, KÖKLÜ TARİHİ BAĞLARA SAHİP İKİ KİLİT AKTÖRDÜR"

Bakan Kurum, “Türkiye ve Rusya, Avrasya coğrafyasının kaderini tayin eden, köklü tarihi bağlara sahip iki kilit aktördür. Bizim ilişkilerimiz yalnızca iki komşu ilişkisinden ibaret değildir. Enerjiden ticarete, turizmden şehirciliğe kadar uzanan, bölgesel barış ve istikrarın ana omurgasını oluşturan çok boyutlu bir vizyon ortaklığıdır. Liderlerimiz arasındaki bu eşsiz diyalog ve sarsılmaz güven, bu köklü ortaklığı her geçen gün daha da ileriye taşımakta, ortak geleceğimize çok güçlü bir ivme kazandırmaktadır.” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE 2 YILDA, 11 İLDE 455 BİN KONUTU VATANDAŞLARIMIZA TESLİM ETTİK"

İki ülke arasında özellikle şehircilik alanında büyük vizyon ortaklığı olduğunu kaydeden Bakan Kurum, Kahramanmaraş depremlerinin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği’ne dikkat çekerek, “Bizler şehirlerimizi sadece beton ve demirle değil; ortak aklımızla, kültürümüzle ve geleceğe dair umutlarımızla inşa ediyoruz. Bu bakışla 2023'te yaşadığımız ‘Asrın Felaketi’ dediğimiz depremde de aynı anlayışla şehirlerimizin inşasını yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda, 11 ilde 455 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ettik.

Yine o süreçte, dost Rus halkına, hükümetine, ilk yardım elini uzattıkları için de burada bir kez daha teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Kahire'de imzaladığımız şehircilik mutabakatı da aslında bu iş birliğinin en somut göstergelerinden bir tanesi. Hedefimiz; Türkiye'nin devasa kentsel dönüşüm ve yeniden inşa tecrübesiyle Rusya'nın güçlü teknik birikimini tam harmanlayarak yarının akıllı, güvenli, insan odaklı ve işte sizin de ifade ettiğiniz gibi ‘yaşam için altyapı’ bakışını şehirlerimize bugünden ortaklaşa kurmaktır.” açıklamasında bulundu.

"RUS DOSTLARIMIZIN DESTEĞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 Zirvesi’ne ilişkin de konuşan Murat Kurum, bu süreçte Rusya’nın da desteğini önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Türkiye olarak Başkanlığını üstlendiğimiz COP31 sürecinde, artık sözden eyleme, uygulamaya geçmek gerektiğini düşünüyor, Antalya'da geleceğimiz için somut kararlar alınması konusunda irademiz olduğunu da burada belirtmek istiyorum. Bu noktada da Rus dostlarımızın desteğini çok önemsiyoruz. İki ülkenin kentsel dönüşümden enerji verimli binalara, dijital şehir yönetiminden yeşil altyapıya kadar ortaya koyacağı ortak irade, sadece kendi coğrafyamız için değil tüm dünya için ilham verici bir model olacaktır.”

İŞ BİRLİĞİ

Rusya Federasyonu İnşaat ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin ise görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Özellikle Türk inşaat sektörünün, Rusya pazarında önemli bir konuma sahip olduğunu aktaran Husnullin, Türk şirketlerin ve Türk müteahhitlerin bölgede başarılı çalışmalara imza attığını bildirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK

Başbakan Yardımcısı Husnullin ayrıca, Türkiye’nin küresel iklim değişikliği ile mücadelede daha aktif bir rol üstlendiğini söyleyerek, COP31’in sürdürülebilir şehircilik, altyapı, çevre koruma ve iklim değişikliği konularına büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Kurum, son görüşmesini Rusya İklim Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile gerçekleştirdi.

BİNALARDA ENERJİ KULLANIMI YOĞUNLUĞU

COP31 Eylem Gündemi’ni anlatan Bakan Kurum, COP31’in 2035 Küresel Uygulama Hedefleri'nden elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılması, binalarda enerji kullanım yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılması, İklim Uygulama Köprüsü ve üretim/imalat sektöründe küresel döngüsel malzeme kullanım oranının en az yüzde 15'e yükseltilmesi gibi başlıklara değindi.

"COP31 SÜRECİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNCAĞINA İNANIYORUM"

Bakan Kurum, İklim Dirençli Şehirler konusunda Asrın İnşa Seferberliği’ni ve Hatay’da mayıs ayında düzenlenen toplantının çıktılarını anlattı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Kurum, “Çevre ve şehircilik alanlarındaki iş birliklerimizi, COP31 sürecine ilişkin önceliklerimizi ve ortak hedeflerimizi değerlendirdik. Bu süreçte Rusya’nın yapıcı katkısını ve yakın iş birliğini önemsediğimizi ifade ettik. Rusya Federasyonu’nun iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm alanlarındaki tecrübesinin COP31 sürecine önemli katkılar sunacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Rusya programı kapsamında Moskova Ulu Camii’nde cuma namazını kılan Bakan Kurum, namazın ardından cemaatle bir araya geldi.