Müslim Sarı, CHP'deki ihraç kararlarını açıkladı

CHP'de görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi arındırmaya başladı.

Sık sık partiyi "arındıracağını" söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, bazı isimleri de partiden ihraç ediyor.

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 9 vekilin ihracını istediklerini söylemişti.

Bugün yine alınan kararları, Müslim Sarı duyurdu.

"BUNLARI NOT ETTİĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİK"

"Şimdi bildiğiniz üzere, biz göreve geldiğimiz andan itibaren bir yandan arınma süreciyle ilgili, bir yandan da partinin kurumsal kimliğini zedeleyici iş, eylem ve davranışlarda bulunan arkadaşlarımızla ilgili, partinin hiyerarşisini hatırlatan, partinin disiplin süreçlerini dikkate alan, bunları öne çıkartan ya da bununla ilgili iş ve eylemleri gerçekleştireceğimizi, bunları not ettiğimizi ve günü ve zamanı geldiğinde de bununla ilgili değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik.

Bu çerçevede biz bugünkü MYK toplantısında, örgütlerimizle ilgili birtakım değerlendirmeler yapıp bazı kararlar aldık. Bu kararları sizinle paylaşmak istiyorum." diyen Sarı, yapılan değerlendirmeleri paylaştı.

Buna göre bazı il başkanlıkları feshedildi ve bazı isimler disiplin kuruluna sevk edildi.

Sarı, açıklamasının devamında şöyle dedi;

"DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLADI"

"Üç il başkanımız ve üç eski il başkanımız, önceki dönem il başkanımızın özellikle 'mutlak butlan davası' süreci içinde yer alan iddianamelerde bulunması sebebiyle ve bugün içine düştüğümüz bu mutlak butlan krizinin bir parçası olması sebebiyle, kendileriyle ilgili bir disiplin sürecini başlatmış oluyoruz.

Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş bulunuyoruz bugünkü MYK kararıyla.

HANGİ İSİMLER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Bu üç arkadaşımız mevcut il başkanı. Bunlardan biri Erzurum İl Başkanımız Serhat Can Eş. Kendisini disipline sevk ederek yönetimiyle beraber, il yönetimini yönetimiyle beraber fesih kararı almış bulunuyoruz.

Yerine de Mahmut Edebali diye bir arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Yine aynı şekilde iddianamelerin, yani bu sürecin, mutlak butlan sürecinin başlamasına kendi dilekçesiyle biraz neden olan Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ı yine tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz.

Yönetimiyle beraber fesih kararı aldık Bursa'yla ilgili olarak. Onun yerine de önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Yine Bitlis İl Başkanımız, iddianamede ismi geçen arkadaşımız Metin Güzelkaya, onu da yönetimiyle beraber feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik ama onun yerine henüz bir atama yapmadık. Yani Bitlis İl Başkanlığımızla ilgili bir değerlendirmeyi henüz yapıyoruz.

ÖZGÜR ÇELİK DİSİPLİNE SEVK EDİLENLER ARASINDA

Onun dışında üç eski il başkanımız, şu an il başkanı olmamakla beraber yine bu iddianamede, halk arasında 'mutlak butlan davası' olarak daha çok kamuoyunda bilinen, davaya konu olmuş, iddianameye konu olmuş arkadaşlarımızı yine disipline sevk etmiş bulunuyoruz.

Bu arkadaşlarımızdan biri önceki dönem Mardin İl Başkanımız Mehmet Kılıçarslan, bir diğeri yine önceki dönem İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, bir diğeri de yine Batman İl Başkanımız Hüseyin Yaşar.

Bu altı arkadaşımızı üçü mevcut il başkanı, üçü önceki dönem il başkanı. Bu arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde, MYK kararıyla Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmiş bulunuyoruz.

"PARTİNİN KURUMSAL KİMLİĞİNİ ZEDELEYENLER..."

Onun dışında arkadaşlar, yine bu mutlak butlan davasından biraz bağımsız olarak, az önce işaret ettiğim ilkemiz çerçevesinde; yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyici tutum ve davranışlardan dolayı görevden aldığımız ve yönetimlerini feshettiğimiz il başkanlarımız var.

Bunlardan biri Gaziantep İl Başkanımız Vakkas Açar. Onun yerine Hasan Nesanır arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş ve atamış bulunuyoruz.

Yine aynı şekilde Adana İl Başkanımız Anıl Tamburoğlu'nun yönetimini feshederek yerine Orhan Bayram arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz.

Yine aynı şekilde Malatya ili için de bir değerlendirme yapıldı. Malatya'da da mevcut İl Başkanımız Barış Yıldız ve yönetimini yine feshederek onun yerine Hakan Satılmış isimli arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz.

Ankara ili için bir değerlendirme yaptık. Ankara'da mevcut İl Başkanvekilimiz Yüksel Işık'ın yönetimle beraber feshi ve kendisinin ilgası ile beraber yerine Fahri Yıldırım'ı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz..

ASU KAYA VE YÖNETİMİ DE FESHEDİLDİ

Yine aynı şekilde İzmir ili için de Çağatay Güç arkadaşımızı yönetimi ile beraber görevden alarak -daha doğrusu hukuki tabiriyle feshederek- yerine Utku Gümrükçü arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.

Bunun dışında Kayseri ilimize ilişkin bir değerlendirme vardı. Kayseri'de üç tane ilçe başkanlığımız boştu. Buralara değerlendirme yaparak atama yapıyoruz.

Melikgazi ilçemiz için Ergün Canbulat arkadaşımızı, Talas ilçemiz için Hasan Çetin arkadaşımızı ve Kocasinan ilçemiz için de Neşe Nasırlıoğlu Aslan arkadaşımızı değerlendirmiş bulunuyoruz.

Bunun dışında Kadın Kolları Genel Başkanlığı ile ilgili de bir değerlendirme yaptık ve mevcut arkadaşımız Asu Kaya ve yönetimini feshederek onun yerine Ayten Gülsever arkadaşımızı Kadın Kolları İl Başkanı olarak atamış bulunuyoruz."

Müslim Sarı: Kurultay yapacağız ama tarih veremiyoruz