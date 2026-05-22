Mustafa Sarıgül, konuşmasından sonra Özgür Özel'i öptü

Türkiye'de siyasetin gündemi bir hayli hareketli....

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinin sona erdiği gün Özgür Özel ve ekibi gelmiş, delegelerin iradelerinin satın alındığı da gündemden düşmemişti.

Bu konuda açılan davada da dün mutlak butlan çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

OTOBÜS ÜZERİNDEN HİTAP ETTİ

Olağanüstü toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyen Özel, sonrasında parti genel merkezi önünde toplananlara otobüs üzerinden hitap etti.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN TEBRİK ÖPÜCÜĞÜ

Dün Özel'in konuşmasının ardından da ilginç anlar yaşandı.

Konuşmayı dinleyen Mustafa Sarıgül, Özel'i otobüsten indikten sonra karşıladı ve önce elini öptü.

Ardından da Özel'i yanağından öpen Mustafa Sarıgül'ün, destek verdiği ve konuşmasından dolayı da tebrik ettiği görüldü.

