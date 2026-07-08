Müttefikler Ankara'da kapanış etkinliğini yaptı

NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen Müttefikler Ankara'da programı, kapanış etkinliği ile tamamlandı.

Müttefikler Ankara'da programı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğinde düzenlendi.

50 ETKİNLİK YAPILDI

Ankara Palas’ta düzenlenen ve iki gün süren programlar kapsamında, üst düzey devlet temsilcileri, karar alıcılar ile yerli ve uluslararası paydaşların katılımıyla 50 etkinlik yapıldı.

Etkinliklerde 60 kurum ve kuruluş temsil edilirken 1500’den fazla katılımcı bir araya geldi.

AÇILIŞ ETKİNLİĞİNDE BURHANETTİN DURAN KONUŞTU

Programın açılış etkinliğinde İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuşma yapmıştı.

Duran, konuşmasında, "Türkiye çoğu zaman doğu ile batı arasında bir köprü olarak tanımlanır. Oysa bugün karşı karşıya olduğumuz birçok krizde Türkiye, diplomatik erişim alanı ve gerginliği azaltmaya katkı sunma kapasitesi sayesinde batı ile batı arasındadır" ifadelerini kullanmıştı.

KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜNDEM DEĞERLENDİRİLDİ

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen paneller, yuvarlak masa toplantıları, politika diyalogları ve tematik oturumlarda küresel ve bölgesel güvenlik gündemini şekillendiren temel meseleler farklı perspektiflerden ele alındı.

Uluslararası politika yapıcılar, akademisyenler, düşünce kuruluşları ve uzmanları aynı platformda buluşturan "Müttefikler Ankara’da" programı, NATO Zirvesi marjında yürütülen en kapsamlı diyalog platformlarından biri olarak öne çıktı.

Program sonunda organizatörler ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.