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Muz yiyerek hırsızlık yaptı

Beyoğlu’nda seyyar manav ve kahvaltı tezgahlarının bulunduğu bir depoya giren hırsız, rahat tavırlarıyla 'bu kadarına da pes' dedirtti. Muz yiyerek kahvaltı tezgahını soyan hırsız, kameralara yansıdı,

İHA | 26.04.2019 - 09:13..
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İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı kimsenin olmadığını gören hırsız, seyyar kahvaltı ve manav arabalarının olduğu depoya girdi.

Rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsız bir süre hiçbir şey yapmadan oturarak, kapıya baktı. Sonra ayağa kalkan hırsız, kapıyı kolaçan ederek seyyar araçlara yöneldi.

RAHAT TAVIRLARIYLA 'PES' DEDİRTTİ

Yaklaşık yarım saat deponun içinde duran hırsız, manav tezgahından muz alarak yemeye başladı. Bu sırada depoda dolaşmaya devam eden hırsız, kahvaltı arabasına yöneldi. Elinde yediği muzla kahvaltı arabasını inceleyen hırsız, alt kattaki kutuyu fark etti. Kutunun içerisindeki yaklaşık 500 TL'yi alan hırsız, depodan çıkarak kayıplara karıştı.

Muz yiyerek hırsızlık yaptı

Muz yiyerek kahvaltı tezgahını soyan hırsız ViDEO

İKİNCİ GÜN YİNE HIRSIZLIK

Kimliği belirsiz hırsız, bir gün sonra gece yarısı aynı depoya tekrar geldi. Kapıyı açamayınca tırmanarak depoya giren hırsız, bu kez de yan binaya geçerek bir dükkandan silah ve para çaldı. Belinde silah ve elinde torbayla yine tırmanarak dışarı çıkan hırsız, depodan uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Muz yiyerek hırsızlık yaptı

KİRA PARASINI BİRİKTİRMİŞTİ

Seyyar kahvaltı arabasındaki paralarını çaldıran Emin Kayış, “Akşam arabamı koydum. Ben bozuk paralarımı falan biriktiriyorum arabanın altında. Bir tane hırsız geliyor, giriyor arabaya. Kapıları kırmaya çalışıyor. Kıramayınca üstünden atlıyor. Orada manav arabasına bakıyor bir de muz alıyor. Oturuyor, sağa sola bakıyor. Hem muz yiyor hem de benim arabayı soyuyor. Arabanın altında 600-700 lira civarında para vardı. Kiramı biriktirmiştim. İşgaliye veriyorum arabaya onu da biriktirmiştim.” dedi.

Muz yiyerek hırsızlık yaptı

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