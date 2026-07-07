NATO Zirvesi boyunca Ankara'nın hava durumu

Ankara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi kapsamında, NATO üyesi 32 ülkenin liderleri 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de bir araya geliyor.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirvede, NATO'nun caydırıcılığı, güvenliği ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alınacak.

Zirveye yaklaşık 100 bakan, binlerce gazeteci ve çok sayıda uluslararası temsilcinin katılması bekleniyor. Zirve kapsamında yaklaşık 45 yan etkinlik düzenlenecek.

Peki, zirve boyunca Ankara'da hava nasıl olacak?

NATO ZİRVESİ BOYUNCA ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tahminlerine göre, zirve boyunca Ankara'da yağış beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığının bugün 30, yarın ise 31 derece olması bekleniyor.

BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

Ankara'da 7 Temmuz Salı günü (bugün) beklenen hava durumu şöyle:

Saatlik tahminlere göre sıcaklık öğle saatlerinde 30 dereceye kadar yükselirken, akşam saatlerinde 25, gece saatlerinde ise 21 dereceye kadar düşecek. Gün boyunca yağış beklenmezken rüzgarın hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BEKLENEN HAVA DURUMU

7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da beklenen hava durumu söyle:

7 Temmuz en yüksek 30°C

8 Temmuz en yüksek 31°C

Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz Çarşamba günü de hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteoroloji verilerine göre Ankara'da parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık ise 31 derece olacak.