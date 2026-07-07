Dünya Kupası'nda dikkat çeken İtalyan teknik direktör istatistiği

Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, Özbekistan ve Brezilya, turnuvaya farklı aşamalarda veda etti.

Beklentilerin altında kalan performansların ardından takımların teknik heyetleri tartışma konusu oldu.

Tartışmalar sürerken futbol kamuoyunda dikkat çeken bir istatistik gündem oldu.

3 HAYAL KIRIKLIĞI, ÜÇ İTALYAN HOCA...

Ortaya çıkan tabloya göre bu 3 takımın ortak noktası teknik direktörlerinin İtalyan olması!

Brezilya'yı kupada Carlo Ancelotti çalıştırırken, A Milli Takımımız'ın başında Vincenzo Montella bulundu.

Özbekistan'ın teknik patronu ise Fabio Cannavaro'ydu.

ÜÇÜ DE GÖREVİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Montella, Ancelotti ve Cannavaro'nun bir diğer ortak noktası ise alınan başarısız sonuçlara rağmen herhangi bir şekilde istifa kararı almamaları oldu.

Diğer yandan 3 teknik adamın da görevine devam etmek istediği biliniyor.

Son olarak İtalya'nın kendisi Dünya Kupası'na katılamazken, İtalyan ekolünü tercih eden ülkelerin de yüzü gülmedi.